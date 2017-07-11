В Ужгороде экспериментально на Занковецкой запустят движение в две стороны

|На Занковецкой в Ужгороде движение станет двусторонним
На заседании члены исполкома Ужгородского городского совета согласовали ввести в качестве эксперимента на один месяц двустороннее движение исключительно для легкового автомобильного транспорта по улице Занковецкой, от перекрестка с ул. Сечени до перекрестка с ул. Грушевского.
Решение предусматривает также, что необходимо согласовать дорожные знаки и их размещения на этом участке ул. Занковецкой с целью запрета остановок легкового автомобильного транспорта и несанкционированных стоянок, а именно:
- «Движение легковых автомобилей» на перекрестках с ул. Сечени и ул. Грушевского;
- «Стоянка запрещена» возле жилых домов №№13, 15 и 17 по ул. Занковецкой.
Департамент городского хозяйства должен разработать (заказать) и утвердить схему организации дорожного движения на участке ул. Занковецкой, от перекрестка с ул. Сечени до перекрестка с ул. Грушевского.
В обосновании решения указывается, что вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения и координации работы автотранспорта. На других участках ул. Занковецкой уже осуществляется двустороннее движение автомобильного транспорта.
Как отметил мэр Ужгорода Богдан Андреев, в течение месяца эксперимента изучат эффективность такого направления транспорта.
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Напомним, улицу Занковецкую в Ужгороде капитально заасфальтировали (ФОТО)
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Комментарии
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давно пора, еще надо запретить поворот с Проспекта на Капушанскую, двигаясь от вокзала к 16-этажке. Тогда две полосы пойдут прямо и не будет пробок на весь Проспект, иначе из-за одного автомобиля,что поворачивает на Капушанскую с Проспекта собирается толкучка. Пока безоплатно..
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инам галицким свиньям дорожечку сбоку.Слава хрю-хрю!