Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 13 июля 2017 г.

|В Ужгороде днем пойдет мелкий дождь
В Закарпатской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 7-12, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16° тепла, днем 23-28°, в горах местами 12-17° тепла.
В Ужгороде облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 24-26° тепла.
Восход 05:41
Закат 21:32
Температура за последние 130 лет 13 июля:
макс: 34.2° (2002)
мин: 8.4° (1968)
Народный прогноз погоды: В этот день отмечается собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Наши предки прислушиваться к кукушке: если она продолжает куковать - лето будет хорошее и долгое.
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