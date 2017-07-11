Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 13 июля 2017 г.

13.07.2017 (06:58)

В Ужгороде днем пойдет мелкий дождь

В Закарпатской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 7-12, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16° тепла, днем ​​23-28°, в горах местами 12-17° тепла.

В Ужгороде облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:41

Закат 21:32

Температура за последние 130 лет 13 июля:

макс: 34.2° (2002)

мин: 8.4° (1968)

Народный прогноз погоды: В этот день отмечается собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Наши предки прислушиваться к кукушке: если она продолжает куковать - лето будет хорошее и долгое.