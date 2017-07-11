На Закарпатье открыли улиточную ферму (ВИДЕО, ФОТО)

|Первая улиточная ферма в Закарпатье
Первая улиточная ферма в Закарпатье заработала в Нижнем Селище Хустского района, которое уже стало едва ли не главным гастрономическим курортом Закарпатья.
До сих пор на Закарпатье улиток как деликатес только собирали, а первая ферма заработала в этом году, и она способна выращивать до 10 тыс. улиток в год.
Как рассказал туризмовед Федир Шандор, который побывал на ферме, выращивают здесь 3 вида улиток. Для этого на ферме созданы наиболее благоприятные для этого условия - и кормовые, и климатические.
- Можно уже записываться на экскурсию фермой и дегустацию. Лучше группами. Улитки очень вкусные, несколько напоминают по вкусу жареные грибы, но вкус уникален, поэтому рекомендую, - прокомментировал эксперт по туризму.
Экскурсия на ферму стоит 30 гривен с человека. Если экскурсия с дегустацией - 100 гривен, и это как говорит Федир очень дешево. Аналогичная аттракция даже в других регионах Украины, не говоря уже о загранице, стоит значительно дороже.
Сейчас на ферме можно продегустировать 3 типа улиток:
- улитки по-бургундски - с добавлением томатов и чеснока;
- улитки "Шафран" - с шафраном и другими травами;
- по-закарпатски - с Сельской сыром;
Записаться на экскурсию или дегустацию можно по телефону 0680913922 (Михаил).
Смотрите также: Нижнее Селище - кусочек Швейцарии в Закарпатье (ВИДЕО)