От Антарктиды откололся огромнейший айсберг

13.07.2017 (08:40)

Громаднейший айсберг откололся от Антарктиды

Представители британского университета Суонси сообщили, что от Антарктиды отделился крупнейший за всю историю исследований айсберг

Айсберг, который откололся, имеет площадь больше американского штата Деловерой, около шести тысяч квадратных километров и массой триллион тонн. Его толщина достигает 350 метров.

"Отделение ледника произошло в период с понедельника, 10 июля по среду, 12 июля", - сообщили ученые.

Это произошло из-за трещины в шельфовом леднике Ларсен С на северо-восточной окраине континента. Ученые считают, что этот айсберг объединяет все шельфовые ледники Антарктиды, которые после этого также могут начать отделяться от континента.

Также представители университета Суонси считают, что отделение не связано с глобальным потеплением и не повлияет на повышение уровня мирового океана. На этот показатель может повлиять сдвиг шельфовых ледников, которые сдерживают восхождение в океан части внутренних ледников Антарктиды. Если отделение продолжатся, то через это явление уровень мирового океана может увеличиться на 10 см.

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