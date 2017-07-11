В исторической части Ужгорода установили туристические указатели (ВИДЕО)

13.07.2017 (08:55)

Современные туристические указатели помогают гостям Ужгорода

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В рамках международного грантового проекта, областной центр Закарпатья вскоре будет полностью обеспечен современными информационными стендами, по которым туристы и гости города с легкостью находить исторические объекты и наиболее популярные места Ужгорода.Уже семь современных туристических указателей помогают гостям Ужгорода посетить наиболее популярные места и архитектурные сооружения областного центра.Большие и эстетически привлекательные - они заметны издалека. На каждом туристическом указателе есть краткая историческая справка об объекте, который находится неподалеку. Информационные стенды разместили на двух набережных, площадях Петефи, Театральной, Почтовой, а также на нескольких улицах исторического центра города.Установление туристических указателей стало возможным благодаря норвежским грантовым средствам в партнерстве с правительством Словацкой Республики. К их разработке были привлечены как представители городской власти, так и эксперты туристической отрасли края. На реализацию идеи ушло около двух лет. Завершить установку стендов планируют до конца этой недели. Что же касается мультимедийного табло, оно заработает до конца лета, после того, как будет завершена реконструкция площади Почтовой.