Закарпатcкие пограничники задержали очередную группу нелегалов из Вьетнама

13.07.2017 (10:30)

Очередную группу нелегалов из Вьетнама задержали в Чопе

Сегодня в полночь военнослужащие Чопского отряда задержали четверых граждан Вьетнама, которые скрывались в частном доме на окраине города Чоп. Место пребывания нелегальных мигрантов удалось установить благодаря информации, своевременно полученной от участкового инспектора пограничной службы.

Группа реагирования от отдела пограничной службы «Тиса», что немедленно выдвинулась на поиск правонарушителей, задержала их при попытке бегства через окно частного дома. Незаконные мигранты, 2 мужчины и 2 женщины, находились без документов и именно готовились к незаконному перемещению через государственную границу.

Сейчас правонарушители доставлены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда для проведения фильтрационных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. После установления личности задержанных будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Нарушение или попытка нарушения государственной границы».

Напомним, что 10 июля этого года пограничниками отдела «Гута» Чопского отряда также были задержаны 16 граждан Вьетнама, из которых 12 мужчин и 4 женщины.



