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Закарпатский король десертов и пьяная баранина (ВИДЕО)

13.07.2017 (11:45)
Село Нижнее в Закарпатье
Село Нижнее в Закарпатье
В этом выпуске последний день путешествия журналистов "Завтрака с 1+1" в рамках проекта "Мой путеводитель" по магическому Закарпатью.
Вместе с журналисткой и автором проекта "Найдено в Украине" Лалой Тарапакиной мы открываем для вас этот таинственный, неизведанный край.
Но этот выпуск - больше о людях, чем о местах. Человек-легенда, которая известна всем закарпатцам - местный король десертов. А также человек, который в маленьком закарпатском селе воспроизвел жилье повстанцев.

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