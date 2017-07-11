Вниманию предпринимателей Закарпатья: Мошенники выманивают деньги от имени Москаля

13.07.2017 (12:55)

В Закарпатье мошенники от имени Москаля выманивают деньги у предпринимателей

На этой неделе в Закарпатье снова активизировались мошенники, которые от имени Геннадия Москаля пытаются выманить у предпринимателей деньги.

Женщина, представляясь помощницей председателя ОГА, звонит руководителям предприятий или даже приходит к ним лично и просит выделить деньги «на отдых детей из зоны АТО, которые эвакуированы в Закарпатье и нуждаются в срочной помощи». Последние такие случаи зафиксированы в Великоберезнянском и Тячевском районах.

- Никаких поручений просить деньги я никому не давал и давать не буду, поэтому прошу не вестись на мошенничество, - отмечает Москаль. - Если кто-то пытается от моего имени или имени работников ОГА выманить деньги, прошу немедленно обращаться в полицию.

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Напомним, в конце прошлого года Мошенники "от Москаля" выманивали деньги для новогоднего отдыха детей



