После капремонта 5-е этажи общежитий УжНУ не узнать (ФОТО)

13.07.2017 (13:54)

В общежитиях УжНУ сделали капремонт

Пора каникул - это время, когда строители работают, чтобы студентам, которые разъехались по домам, в Ужгороде жилось комфортнее. Так, в общежитиях №2 и №3 Ужгородского национального университета, на набережной, завершены масштабные ремонтные работы и к новому учебному году здесь уже готовы осовремененные 5-е этажи.

Основана в прошлом году хорошая традиция проводить ремонт не точечно, а целыми этажами общежитий, продолжается. Напомним, в прошлом году при содействии правительства Венгрии было полностью отремонтировано 6 и 5 этажи и фойе общежития №4. Тогда ректор Владимир Смоланка подчеркивал, что улучшение качества студенческого быта, создание условий для обучения и активного и содержательного досуга является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Ужгородского национального университета.

- Теперь, когда нам удалось осовременить два этажа общежития, нашей задачей является создать такие же условия для всех студентов университета - говорил Владимир Смоланка.

Постепенно эта задача выполняется. В этом году уже завершено ремонты в общежитиях №2 и №3.

Как рассказал официальному сайту университета директор студгородка Василий Кепич, замена крыши общежития №2, а также масштабное обновление последних этажей в обоих общежитиях стоило университета около 3 миллионов гривен. К слову, на каждом из капитально отремонтированных этажей проживает более 100 студентов.

- Обновлено почти все, - говорит, проводя экскурсию Василий Кепич. - Строители заменили электропроводку, выровняли и украсили стены, смонтировали новый потолок, заменили пол.

Также установлены новые двери ко всем сорока студенческим комнатам на каждом из этажей. И конечно, у нас теперь - красивые новые кухни, туалеты и комнаты для умывания. Здесь заменили все: и сантехнику, и кухонные плиты, и мебель.

Василий Кепич информирует, что по плану - последующий ремонт четвертых этажей в обоих общежитиях. Также нужно заменить крышу на общежитии №3 и доработать кровлю на семейном 5-м общежитии.

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"УжНУ - университет с европейским характером и дух демократии доминирует в нем"



