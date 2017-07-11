Прокуратура через суд требует вернуть государству земельный участок Мукачевского аэропорта

13.07.2017 (16:47)

Аэропорт Мукачево

Мукачевской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Закарпатской области подано исковое заявление об отмене решения государственного регистратора о незаконной регистрации права собственности земельного участка площадью около 228 га и стоимостью почти 200 млн.грн. и возвращения ее в собственность Павшинского сельского совета.

Как сообщил руководитель Мукачевской местной прокуратуры Роман Романик, установлено, что в 2008 году решением Павшинского сельского совета, Мукачевскому городскому коммунальному предприятию «Международный аэропорт Мукачево» было передано в постоянное пользование вышеуказанный земельный участок.

Одновременно установлено, что конце 2015 года государственным регистратором Мукачевского горрайонного управления юстиции Закарпатской области незаконно, без наличия волеизъявления на то владельца, а именно Павшинского сельского совета, было проведено государственнную регистрацию права собственности упомянутого земельного участка на Мукачевский городской совет.

В результате указанных действий из собственности территориальной общины села Павшино противоправно выбыл упомянутый земельный участок.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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