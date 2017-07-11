Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 14 июля 2017 г.

14.07.2017 (07:38)

В Ужгороде будет пасмурно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. В горных долинах местами слабый туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем ​​19-24°, в горах местами 11-16° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем ​​22-24° тепла.

Восход 05:42

Закат 21:31

Температура за последние 130 лет 14 июля:

макс: 32.8° (2002)

мин: 8.1° (1993)

Народный прогноз погоды: 14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. В крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли - на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.