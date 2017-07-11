Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 14 июля 2017 г.

|В Ужгороде будет пасмурно, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. В горных долинах местами слабый туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 19-24°, в горах местами 11-16° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 22-24° тепла.
Восход 05:42
Закат 21:31
Температура за последние 130 лет 14 июля:
макс: 32.8° (2002)
мин: 8.1° (1993)
Народный прогноз погоды: 14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. В крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли - на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.
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