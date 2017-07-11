Курс валют на 14 июля (+ новости экономики)

14.07.2017 (08:45)

Курс валют в банках Ужгорода 14 июля

Курс доллара в Украине опять пошел вверх после падения, а вот евро немного подешевел в официальных курсах Национального банка.

На сегодня, 14 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,96 грн;

1 евро – 29,64 грн;

10 российских рублей – 4,31 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на пять копеек. Доллар остался ниже психологической отметки в 26 грн, но почти полностью отыграл вчерашнее падение до минимумов с зимы.

Курс евро упал на две копейки.

Рубль "поправился" на четыре копейки.

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Ближайшие три месяца для банковской системы Украины окажутся стабильными, считают эксперты. Так, курс гривни будет относительно стабильным — будет колебаться в коридоре 26 – 26,5 грн/долл., а вот в начале осени подскочит до 27 – 27,5 грн. Ставки по кредитам и депозитам обещают и дальше понемногу снижаться. Но все же сильно расслабляться украинцам пока не стоит.

Этим летом курс доллара по отношению к гривне будет стабилен, уверены финаналитики. "Мы ожидаем, что до конца лета курс будет находиться в пределах 26—26,5 грн за доллар. Как и в прошлом году, этому поспособствуют сезонные факторы, а именно — относительно высокий экспорт и низкий импорт", — поясняет ситуацию исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.