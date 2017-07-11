Закарпатка обчистила в Киеве иностранца на 10 тыс. долларов

14.07.2017 (09:20)

В Киеве задержали закарпатку, которая обокрала иностранца

В Киеве 37-летняя женщина похитила из кармана мужчины десять тысяч долларов США, но все же вскоре мошенница уже давала объяснения правоохранителям.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции с заявлением обратился 60-летний иностранец. Он сообщил, что женщина открыто похитила у него деньги. На место происшествия немедленно выехали оперативники.

Неподалеку от места происшествия полицейские разоблачили и задержали 37-летнюю жительницу Закарпатской области, которую обоснованно подозревают в совершении преступления.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мошеннице объявлено о подозрении в совершении правонарушения, ей грозит наказание - от семи до десяти лет лишения свободы.

По материалам ВК ГУНП в Киеве.

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Безденежье толкнуло жительницу Закарпатья на преступление (ФОТО)



