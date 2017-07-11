На Латорице в Мукачево спасатели ищут тело 8-летнего ребенка

14.07.2017 (09:45)

В Мукачево в Латорицы утонул 8-летний ребенок, тело пока не нашли

13 июля в 13:00 поступило сообщение от дежурного горотдела полиции г. Мукачево о вероятном утопления в реке Латорица (Мукачево, микрорайон Паланок) гражданина 2009 г.р.

Об этом сообщает ДСНС в Закарпатской области.

Последний раз ребенка со сверстниками видели на берегу р. Латорица. Дети обеспокоены тем, что мальчик мог утонуть.

На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы выяснили, что около 16:00, 12 июля, парень вместе с соседскими детьми-сверстниками играли на берегу р. Латорица. Парень за мячом нырнул в воду и на берег больше не вернулся.

Дети, которые были очевидцами, видели, как парня относит течением, но испугавшись, убежали и никому не сообщили о произошедшем. Более мальчика никто не видел.

На следующий день об исчезновении ребенка заявил сосед семьи.

Для проведения поисковых работ по выявлению тела предполагаемого утопленника привлекалось водолазно-спасательное отделение г. Ужгород ГИРД АРЗ СП. По состоянию на 21:30 - поисковые работы приостановлены. Тело не обнаружено. Продолжение поисков запланировано на сегодня 14 июля.

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