Употребление кофе значительно снижает риск смертности человека

14.07.2017 (10:23)

Употребление кофе продлевает жизнь

Согласно исследованиям ученых, люди, которые выпивали 2-4 чашки кофе в день, имели на 18% меньше риска смерти по сравнению с людьми, которые кофе не пили, передает CNN.

Так, в исследовании относительно свойств кофе приняли участие более 520 000 человек в 10 европейских странах. Согласно результатам, установлено, что употребление большего количества кофе может значительно снизить риск смертности человека.

Второе исследование, которое основывалось на опросе больше 185 000 афроамериканцев, коренных американцев, гавайцев, японцев-американцев, латиноамериканцев и белых, показало, что кофе увеличивает долговечность различных рас.

"Учитывая эти очень разнообразные популяции, все эти люди имеют разный образ жизни, у них очень разные диетические привычки и различные восприимчивости, но мы все еще находим подобные закономерности", - отметила доцент кафедры профилактической медицины в Медицинской школе им. Кека Университета штата Колумбия Вероника Венди Сетован.

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