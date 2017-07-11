В Ужгороде могут ощущаться перебои водоснабжения

14.07.2017 (11:02)

В Ужгороде возможны перебои с водоснабжением

КП «Водоканал г. Ужгород» сообщает, что сегодня ночью, около 3:00, возникла аварийная ситуация на ПНС "Юность", а именно - поврежден электрический силовой кабель, питающий ее системы.

В связи с этим, перебои водоснабжения могут ощущаться в районе улиц Минайской, Заньковецкой (начало улицы), Станционной, Джамбула, 8 Марта (дом №20), Железнодорожной (дом №4 / 22) и проспекта Свободы (от перекрестка с Минайской и в сторону железнодорожного вокзала), которые обслуживаются этой ПНС.

Ремонтные бригады предприятия работают над ликвидацией аварии. Водоснабжение восстановят к обычному режиму сразу же после завершения работ.

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