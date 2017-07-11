Во Львове задержали директора бронетанкового завода и его зама

14.07.2017 (12:40)

НАБУ задержало директора Львовского бронетанкового завода и его зама

В пятницу, 14 июля, в день визита на Львовский бронетанковый завод президента Петра Порошенко, работники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко.

«Могу только сказать, что работники НАБУ действительно прибыли на предприятие. Я не знаю, где находится директор нашего предприятия Романа Тымкива и его заместитель Олег Ткаченко. Ни причин задержания, ни других деталей пока не знаю», - сказала пресс-секретарь Львовского бронетанкового завода Ирина Коленька.

В пресс-службе НАБУ пока не сообщают никакой информации сприводу этого. Известно лишь, что задержанных доставили во Львовское территориального управления Антикоррупционного бюро Украины. Детективы НАБУ работали в сопровождении полиции.

По предварительной информации, причина задержания - коррупция и хищение государственного имущества.

14 июля президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита во Львов должен посетить бронетанковый завод.

К слову, это уже не первое задержание руководителей Львовского бронетанкового завода. В 2015 году предыдущего директора предприятия Александра Остапца задержали по подозрению в хищении государственных средств. Во время обысков у него дома нашли 2 млн. грн, которые предназначались для ремонта военной техники, должна была отправиться в зону проведения АТО. Сам Остапец не признал своей вины, тем не менее суд признал его виновным и приговорил к пяти годам условно, назначив дополнительно 11,9 тыс. грн штрафа.

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