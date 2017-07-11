Какая опасность кроется в ранних арбузах и дынях?

14.07.2017 (13:46)

Покупать ранние дыни и арбузы рисковано

Несмотря на то, что сезон созревания дынь и арбузов в Украине еще не наступил, на рынках и в торговых сетях уже вовсю торгуют ранними бахчевыми. В некоторых дынях и арбузах количество нитратов в несколько раз превышает норму, а помимо них в разных комбинациях встречается целый набор из таблицы Менделеева.

При этом пищевое отравление – самое легкое последствие, которым можно отделаться. Более серьезную угрозу представляют вещества, которые имеют канцерогенные свойства.

Рассказывает профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко

Что нашли в ранних дынях и арбузах

Сезон бахчевых культур в Украине еще не начался. Чуда не бывает. Не рекомендую категорически, ждем сочной ягоды осеннего сезона, написала на странице в Facebook профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко. Журналисты связались с профессором и выяснил, почему она дала такие категорические рекомендации.

Елена Сидоренко рассказала, что в рамках проекта на одном из телеканалов она проводила мониторинг ранних бахчевых. Для оценки качества дыни и арбузы закупили на рынке и в одном из магазинов торговой сети. "В первую очередь проверяли содержание нитратов. Ситуация такова, что в дыне, приобретенной в магазине, было очень существенное превышение - в 3 раза от максимально допустимого уровня – 90 мг/кг. В дыне, купленной на рынке, было превышение на 15-20%. Это не означает, что во всех случаях так может быть, возможно, что и наоборот. Но это говорит о том, что в некоторых торговых сетях отсутствует надлежащий контроль безопасности продуктов", - рассказала Сидоренко.

Кроме того, по ее словам, приобретенная в магазине дыня, по всей вероятности, была наколота стимулирующими растворами – это было видно по мелким характерным кругляшкам на шкурке: "Чем она была наколота, не известно, это сложно определить. Известно, что "дельцы" обычно ранние дыни накалывают селитрой, чтобы они быстрее созревали и были сладкими". В арбузах также было незначительное превышение, но от максимально допустимой нормы, по нитратам. После того, как рыночный арбуз мы разрезали, он сразу пожелтел (стал розово-желтоватым). Это тоже признак того, что в нем есть химические компоненты.

Эксперт пояснила, что естественное созревание бахчевых в Украине происходит в августе - сентябре. Но в сезон предложение может быть очень высоким, и цены упадут. Вот дельцы и торопятся.

Еще одна проблема – пестициды, которые накапливаются в ранних дынях и арбузах. Потому что это взаимосвязано, удобряют нитратами, обрабатывают пестицидами, чтобы плоды не болели. Это приходится делать потому, что ранние сорта, как правило, склонны к болезням растений, им не хватает устойчивости к микробам, плесени. Почву обрабатывают гербицидами. Ну, а поскольку арбуз активно втягивает их в себя, не сомневайтесь, что в большинстве ранних плодов присутствует почти вся таблица Менделеева, рассказала Елена Сидоренко.

"Мы не определяли количество разных видов пестицидов. Однако в соответствии с мониторингом, который мы ранее проводили, я знаю, что они там есть, причем в достаточно опасных концентрациях. Особенно в ранних плодах", - уточнила эксперт.

Также, по ее словам, когда она брала исследуемые плоды в руки, потом очень сильно стягивало кожу, даже появились язвочки: "Я работала без перчаток. А у меня всегда такая реакция на обработанную поверхность. Соответственно, я уверена, что это следствие того, что плоды были обработаны пестицидами, а грунт, на котором они росли, – гербицидами". Профессор также подчеркнула, что если употреблять ранние дыню или арбуз, предварительно не помыв и сразу разрезая, то это в сотни раз усиливает эффект от присутствия химических веществ в них.

Как государство проверяет дыни и арбузы

В Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что проверяют дыни и арбузы только на содержание нитратов. Остальные параметры (пестициды, гербициды) не исследуются. Определить их наличие могут токсикологические отделы региональных лабораторий и исследовательских институтов.

По словам заместителя начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александра Овчаренко, исследуются бахчевые, которые продаются на официальных рынках. Образцы берутся из каждой новой партии. Дыни и арбузы, которые продаются в точках стихийных продаж, не исследуются. Также Госпродпотребслужба не проверяет бахчевые из торговых сетей. Как пояснил Александр Овчаренко, магазины проводят исследования самостоятельно, но чаще всего принимают товар по сертификату – в нем поставщик указывает содержание нитратов, которое определяется на основании исследований в региональных лабораториях.

По состоянию на сегодняшний день превышения нормы нитратов в исследованных Госпродпотребслужбой бахчевых не зафиксировано, рассказал Овчаренко. Их уровень даже ниже предельно допустимой нормы, которая составляет в арбузе 60 мг/кг, в дыне - 90 мг/кг. В последних исследованных образцах уровень нитратов был 22-23 мг/кг в арбузе и 46-53 мг/кг - в дыне. "Но вы сами понимаете, что в каждый арбуз не заглянешь, и это, конечно, немного лотерея. Нитраты могут накапливаться после осадков, из-за их остатков в грунте", - отметил Овчаренко.

Внеплановые проверки, разумеется, не проводятся, поскольку продолжается действие моратория.

В чем опасность употребления бахчевых с превышением уровня нитратов? Они способствуют гипоксии, запускают процессы, которые приводят к снижению уровня гемоглобина, удушью. К тому же нитраты преобразуются в организме человека в нитрозамины, которые имеют канцерогенные свойства (повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей, - ред), рассказала Елена Сидоренко. Как известно, в прежние годы арбузы и дыни неоднократно становились причиной массовых пищевых отравлений. В нынешнем году вспышек отравлений пока не было, но ведь и сезон продажи ранних бахчевых только начался. "Будет отравление у человека от употребления или нет, зависит от количества употребления. Не стоит забывать, что нитраты есть и в колбасе, и в молочных продуктах, и в сырах. Поэтому иногда достаточно съесть четверть арбуза, в которых их содержание даже незначительно выше нормы. Все, конечно, зависит от веса человека. Чем выше вес, тем выше норма нитратов, которую можно употребить без ощутимых последствий", - уточнила Елена Сидоренко.

Как себя обезопасить?

Профессор рассказала, какие рекомендации нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя при покупке дынь и арбузов. В исследуемом в ходе мониторинга арбузе, по ее словам, были толстые желтые прожилки, что является одним из признаков того, что арбуз обильно удобряли нитратами (поливали селитрой): "В нормальном арбузе эти прожилки должны быть тонкими, едва заметными". Также мякоть арбуза, приобретенного в магазине, была рыхлой, и это, к слову, также свидетельство того, что он обильно удобрялся.

"Обратите внимание, арбузы обладают свойством адсорбировать вещества, в том числе токсические. И если их реализуют около автомобильных дорог, покупать там категорически нельзя. Они активно напитывают токсические вещества выхлопных газов, испарений от асфальта", - рассказала Сидоренко.

В Госпродпотребслужбе также посоветовали, покупая арбуз, обращать внимание на то, спелый ли он: "Не должно быть никаких вмятин, трещин, признаков заболеваний. Он должен быть чистым. В принципе при покупке (дыни или арбуза) вы можете потребовать у продавца сопроводительные документы партии. Если это происходит на рынке, это будет экспертное заключение", - сказал Александр Овчаренко. Маленьким детям он рекомендует давать арбуз или дыню только после полного рациона еды, на полный желудок, как деликатес: "Особенно эта рекомендация актуальна для тех, кто страдает гастритом и заболеваниями ЖКТ. Ранние бахчевые для них, безусловно, представляют определенную опасность: они могут оказывать раздражающее действие на стенки желудка".

Елена Сидоренко посоветовала также просто дождаться начала продаж сезонных бахчевых. "Опасности, что и осенью (в сезон) будут продаваться ранние дыни и арбузы, (которые не распродали) нет. Они не хранятся из-за такого количества нитратов. Все это рассчитано на то, чтобы именно сейчас сорвать этот куш. Их срок хранения — неделя - две максимум, поэтому и цена такова, чтобы это компенсировать", - заверила профессор.

Елена Голубева

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