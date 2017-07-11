Силовики заблокировали на 12 млрд. долларов имущества экс-главы Миндоходов

14.07.2017 (15:05)

Клименко вывел в оффшоры из госбюджета 96 млрд грн

Силовики заблокировали имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на сумму 12 млрд долларов. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Сегодняшнее блокирование этого имущества на сумму 12 миллиардов долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий», - заявил министр.

Сегодня, 14 июля, представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре «Гулливер» в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

"96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами, сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн - это 12 млрд дол. по курсу 8 (грн за дол. - ред.). Эти деньги через 8 основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну. Затем выведены в оффшорные юрисдикции и легализованы путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине," - сказал он.

По словам А.Матиоса, бизнес, который был куплен за украденные средства, правоохранители "прикрыли".

"Украв 12 млрд дол. из бюджета Украины Клименко, таким образом, украл у каждого украинца, с тех 40 с лишним миллионов украинцев, 300 дол. по курсу 8 грн", - подчеркнул Главный военный прокурор.

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