Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 15 июля 2017 г.

15.07.2017 (07:59)

В Ужгороде облачная погода, днем дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер северо-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем ​​18-23°, в горах местами 10-15° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем ​​21-23° тепла.

Восход 05:43

Закат 21:30

Температура за последние 130 лет 15 июля:

макс: 38.6° (1952)

мин: 8.8° (2004)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Фотия, митрополита Киевского. В прежние времена в этот день был еще праздник Берегини. Берегиня почиталась хранительницей от зла и защитницей здоровья. К этому времени поспевает рання вишня. Наши предки заметили, если к 15 июля на деревьях «проглянут» первые желтые листья - осень наступит рано и зима будет ранней. В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.