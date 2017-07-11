Чистота и порядок: В Ужгороде появилась финская машина-уборщица (ФОТО)

15.07.2017 (08:27)

Финское чудо техники убирает улицы Ужгорода

Новая уборочная машина, которую приобрело общество "УжБудСервис", вчера впервые, в тестовом режиме, работала на улице Минайской. Специалисты предприятия изучили рынок и остановились на финской технике, потому что это государство считается лидером по механизированной уборке городских территорий.

Компактная, мобильная, многофункциональная техника, работает со щеткой и бункером по принципу пылесоса, но собирает не просто пыль, а большие фракции, сможет убирать, например, противогололедную смесь, которой прошлой зимой пришлось использовать много.

В комплекте также устройство для кошения, поэтому предлагают ее задействовать на склонах вдоль Ужа, а еще - мойка высокого давления, можно мыть тротуары. Сегодня будет работать уже планово, продолжит чистить другие улицы, преимущественно на рассвете, когда меньше транспорта.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук мэр Ужгорода Богдан Андриив и обнародовал соответствующие фотографии.

-

В Закарпатье из "BMW" сделали снегоуборочную машину (ВИДЕО)



