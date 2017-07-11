В закарпатских Лумшорах уникальные условия для отдыха (ВИДЕО)

15.07.2017 (13:18)

Живописная природа и целебные источники Лумшор

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Первые туристические усадьбы можно увидеть сразу при въезде в село. Обочину пестрят вывесками. Местные предприниматели предлагают разнообразные услуги.Здесь и одиин из самых живописных водопадов - Давир, чаны, река - такая процедура закаляет организм, говорят туристы, да и положительных впечатлений - море.И, кроме сероводородных чанов, предлагают туристам и травяные. В них заваривают листья дуба, березы, зверобой иван-чай, чабрец. И все же, главную ставку делают на целебные местные воды. Первые упоминания о таких лечебно оздоровительные процедуры в Лумшорах датируются 1600 годом. Развитие туризма, в частности зеленого - в этом будущее Закарпатья. Убеждены все, кто работает в этой области.