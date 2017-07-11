Кровавое ДТП на Закарпатье: Двое погибших и еще двое в больнице (ФОТО)

15.07.2017 (13:37)

Ужасное автопроисшествие в Солотвино

Сегодня ночью в Солотвино на Тячевщине произошла ужасное автопроисшествие автомобиль «Меrсеdеs» взлетел на скорости в кювет. Водитель и пассажир иномарки погибли, еще двое в больнице. Полиция начала по данному факту расследование.

В полицию Тячевского района поступило сообщение о ДТП с потепевшими. В Солотвино, где произошла трагедия, прибыла следственно-оперативная группа. Как установили сотрудники Тячевской полиции, авария произошла около 2.30 ночи. Водитель автомобиля марки "Меrсеdеs Е 320", 31-летний житель села Глубокий Поток Тячевского района, двигаясь на большой скорости в Солотвино с автозаправки в направлении м.Тячева, не справился с управлением и вылетел в кювет. Далее машину пронесло более полусотни метров, она задевала различные сооружения и перевернулась на крышу.

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир «Мерседеса» погибли на месте происшествия. Еще два пассажира в возрасте 18 и 27 лет доставлены в больницу, состояние младшего критическое.

Все пострадавшие - жители сел Глубокий Поток и Нижняя Апша Тячевского района. По предварительной информации, водитель и пассажиры иномарки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Обстоятельства ночной трагедии в Солотвино устанавливают следователи.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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