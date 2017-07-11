Раховский район на Закарпатье начали газифицировать

15.07.2017 (13:46)

На Закарпатье начинается газификация Раховского района

Львовский филиал ПАО "Укргаздобыча" начала прокладку газопровода от пгт. Солотвино (Тячевский район) до с.Белая Церковь (Раховский район).

Напомним, что на окраине Б.Церковь газовиками была открыта скважина №15 с дебитом более 50 тысяч кубометров газа в сутки. Разговоры о необходимости газификации соседних населенных пунктов начались несколько лет назад, но велись только на уровне создания рабочих групп и рекомендаций. И только по настоянию Геннадия Москаля в 2016 году газовики начали прокладку газопровода от Б.Церковь в Солотвино и восстановления здесь газоснабжения, которое действовало еще во времена СССР. В январе 2017 построенный газопровод запустили, сейчас добытый газ подается в две 9-этажки и четыре 5-этажки Солотвино, таким образом поселок полностью газифицирован.

- Следующий этап - прокладка подводного газопровода длиной 4,6 километра до Белой Церкви, что позволит начать обеспечение Раховского района газом собственной добычи, - сообщает Геннадий Москаль. - Сегодня Раховщина - единственный район Закарпатья и один из нескольких в Украине, которые вообще не газифицированы. Диаметр газопровода, который прокладывается, - 220 миллиметров, что позволит протянуть его не только в Белую Церковь, но и до Великого Бычкова - крупнейшего после райцентра поселка Раховщины.

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