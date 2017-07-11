15.07.2017 (13:59)

Москаль вошел в четверку самых ответственных губернаторов Украины

Всеукраинский веб-портал «Слово и Дело», который мониторит информацию относительно обещаний и состояния их выполнения ведущими политиками Украины обнародовал «Рейтинг ответственности» Геннадия Москаля, который уже два года занимает должность председателя Закарпатской ОГА.

Подаем его с незначительными сокращениями.

Два года Москаля в должности: как работает закарпатский губернатор

Сегодня, 15 июля, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль отмечает два года на этом посту. Аналитики «Слова и Дела» проанализировали, какие из своих обещаний в должности он выполнил, а какие - провалил.

В общем Москаль за два года успел дать 46 обещаний, причем 21 из них он выполнил, а еще 6 - не сумел. Таким образом, рейтинг ответственности Москаля как руководителя Закарпатской области сейчас составляет 46%.

Отметим, что его рейтинг с учетом обещаний, которые он давал еще до вступления в должность, выше и составляет 55%.

К важнейшим из выполненных обещаний губернатора наши аналитики отнесли заверения в том, что в 2016 году в области не будет сокращаться количество школ и больниц.

Стоит отметить, что чаще всего губернатор любит давать обещания в области инфраструктуры - их у него 10. Кроме того, Москаль часто дает обещания по нацбезопасности и местному самоуправлению - таких у него по 6.

Напомним, Москаль занимает почетное 4-е место среди наиболее ответственных руководителей областей: по выполненным обещаниями его обошли только председателя Днепропетровской, Сумской и Черкасской ОГА - Валентин Резниченко, Николай Клочко и Юрий Ткаченко.

-

Москаль – среди лидеров глав ОГА по рейтингу КИУ



