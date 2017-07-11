Уникальная пещера-монастырь на Закарпатье (ВИДЕО)

Тайная пещера-монастырь находится на Иршавщине между селами Негрово и Арданово на холме, у подножия Гат, которые являются ответвлением Вигорлат-Гутинской системы. Но достоверной информации об этом монастыре мало.
Нельзя с точностью ответить на вопрос о том, кто и зачем ее выкопал? Или с какой целью или когда?
Окружающие холмы еще с давних времен были обжитые людьми. Здесь царит невероятная красота гор и небольших массивов, среди которых немало городищ разного возраста, а в горах находится несколько пещер.
Время возникновения грота пока неизвестено, также ничего не неизвестено и о назначении данной пещеры-монастыря. Она рукотворная, состоит из известняка, который легко поддается обработке. По одной из версий, это была шахта для добычи полезных ископаемых. Но по форме стен так сказать нельзя, ведь они обработаны слишком аккуратно и порода больше похожа на обычный туф. По другой версии она была выбита для укрытия на случай нападений кочевников. Кроме того, крестьяне вспоминают, что в ней скрывались люди во время Второй мировой. Наиболее достоверная версия указывает на то, что там жили монахи-схимники и это была небольшая церковь.
Вход в пещеру сразу заметить не удается, ведь он немного похож на нору, начинается с неприметной узкой ямы, дальше же продвигаться нужно на руках. Впоследствии вход расширяется и там уже можно не ползать, а ходить в полный рост. План ходов пещеры тоже интересный - два из трех завершаются тупиками, а один ведет к запасному выходу, который сейчас уже засыпан землей.