Добкина арестовали на 2 месяца с залогом в 50 млн грн

15.07.2017 (17:41)

Добкин арестован на два месяца

Печерский районный суд избрал меру пресечения народного депутата Михаила Добкина в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен.

По словам адвоката, есть 5 дней для того, чтобы выплатить залог. В случае невыплаты нардеп будет взят под стражу.

Также есть пять дней для обжалования судебного решения.

Напомним, прокуратура просила суд избрать народного депутата Михаила Добкина мера пресечения в виде ареста и назначить размер залога в сумме не менее 150 млн грн.

Напомним, 14 июля в Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении народному депутату Украины Михаилу Добкину.

Как сообщали в ГПУ, в ходе досудебного следствия установлено, что в результате противоправных действий Михаила Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, с собственности территориальной громады Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью более 77 га, чем территориальной общине Харькова были нанесены убытки в размере почти 227 млн ​​грн.

Таким образом, народный депутат, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции закона от 05.04.2001).

Кроме того, как отмечается, Михаил Добкин, действуя умышленно, в интересах голов жилищно-строительных кооперативов, способствовал указанным лицам в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана, то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины.

Сторона обвинения не готова утверждать о будущем обжаловании или необжаловании решения суда об избранной мере пресечения народному депутату Михаилу Добкину. Об этом журналистам сообщил прокурор ГПУ Сергей Саенко.

"В настоящее время сторона обвинения не готова утверждать о будущем обжаловании или необжаловании этого постановления (решения суда об избрании М.Добкину залога в размере 50 млн грн - ред.), поскольку нам нужно получить и изучить полный текст судебного решения на предмет мотивации, на каких основаниях было отклонено видение прокуроров и выбран именно такой размер залога", - сообщил С.Саенко.

-

Россия объявила Яценюка в международный розыск



