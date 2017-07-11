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Фотоприколы о двух годах работы Москаля на Закарпатье

15.07.2017 (18:44)
У Москаля с чувством юмора все в порядке
У Москаля с чувством юмора все в порядке

Предлагаем подборку красноречивых фото, демонстрирующие, чем руководитель Закарпатской области занимался с 2015-го.

Подписи к фотографиям - в шутливом тоне, потому что у Геннадия Геннадиевича самого из чувством юмора все в порядке, и за словом в карман он не полезет.

Сегодня, 15 июля, исполнилось ровно два года с момента назначения Геннадия Москаля на пост главы Закарпатской ОГА. За это время он выдал на-гора столько заявлений и комментариев, что писать что-то «к дате» - непременно означает повторяться.

Фотоподборка сделана журналистами газеты областного совета и областной государственной администрации «Новини Закарпаття».

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• На кинопробах известного фильма «Жандарм и инопланетяне»


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• Геннадий Геннадиевич показывает Лунченко, как ему следовало работать в должности председателя ОГА


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• Москаль выращивает своего преемника


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• «Бэтмен» с украинско-венгерскими крыльями


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• Москаль и оппозиция


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• Руководитель ОГА показывает самолетам, как нужно приземляться в Ужгородском аэропорту


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• Москаль рекламирует рабочую форму для дорожников


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• А здесь - рекламирует политическую силу экс-премьер-министра


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• Москаль учит главного лесовода области, как следует сажать деревья


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• И демонстрирует, каким был в детстве


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• А еще - благословляет мэра Ужгорода на добрые дела
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А теперь серьезно: Два года Москаля в должности - Как работает закарпатский губернатор?


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UA- Reporter.com
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