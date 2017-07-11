Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 16 июля 2017 г.

|В Ужгороде ясно, без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 19-24°, в горах местами ночью 5-8°, днем 9-14° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем 22-24° тепла.
Восход 05:44
Закат 21:29
Температура за последние 130 лет 16 июля:
макс: 34.7° (2002)
мин: 8.1° (1969)
Народный прогноз погоды: 16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.
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