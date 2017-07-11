Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 16 июля 2017 г.

16.07.2017 (08:09)

В Ужгороде ясно, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем ​​19-24°, в горах местами ночью 5-8°, днем ​​9-14° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем ​​22-24° тепла.

Восход 05:44

Закат 21:29

Температура за последние 130 лет 16 июля:

макс: 34.7° (2002)

мин: 8.1° (1969)

Народный прогноз погоды: 16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.