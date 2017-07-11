Карпаты: Путешествие на Поп-Иван Мармарошский (ВИДЕО)

16.07.2017 (10:34)

Гора Поп-Иван Мармарошский достигает в высоту 1936 м

Рейтинг: 0

На YouTube выложили очередное видео о красоте природы украинских Карпат, в частности старейшей ее части - Мармаросов.Видео загружено на профиле "Angels Studio UA".Гора Поп-Иван Мармарошский достигает в высоту 1936 м и является довольно «знаменитой» вершиной (во всех смыслах этого слова), поэтому ее и прилегающие к ней горы с высокогорными лугами, расположенными рядом, называют горами Поп-Иван, объединяя в отдельную формацию.Вершина горы имеет пирамидальную форму и производит незабываемое впечатление на каждого, кто сюда поднимается — большая, широкая, массивная, с крутыми склонами, скалистыми выступами и острыми хребтами.На кадрах зафиксированы впечатляющие красоты украинских Карпат с высоты птичьего полета, а также поход путешественников в горы.