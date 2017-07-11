Ужгородскому журналисту Виталию Глаголе изуродовали авто (ФОТО)

16.07.2017 (11:29)

Ночью в Ужгороде Виталию Глаголе повредили авто

Об этом проинформировал лично пострадавший собкор Нового канала Виталий Глагола, добавив несколько фотографий с места инцидента.

"Когда тебе пытаются очень тонко на что-то намекнуть. Блин. Но идите в жопу... это не повлияет;)", - написал под выложенными у себя на странице в ФБ фото Виталий Глагола.

Как он рассказал, авто было припарковано на одной из улиц областного центра. Стекло разбили в промежутке между вчерашним вечером и сегодняшним утром.

- Мне трудно делать какие-то выводы или предположения, что это было. Конечно, возможно попытка ограбления, но авто ничего не пропало, - отметил Виталий Глагола, который последние годы кроме работы для канала является активным блогером и общественным активистом, который контролирует работу городской власти и ее подразделений, особенно, что касается качества ремонтных работ, благоустройства и скандальных решений.

Также Виталий много времени уделяет теме культуры парковки и соблюдения ПДД. В частности именно он освещал инциденты с участием скандального судьи Ротмистренка и экс-гаишника Петра Голубки.

Виталий сообщил, что вызвал на место инцидента полицию, чтобы зафиксировать все официально.

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