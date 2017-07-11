На Закарпатье перевернулся джип, погибла молодая женщина (ФОТО)

16.07.2017 (12:23)

Внедорожник перевернулся на горной дороге в с. Ростока

Вчера в с. Ростока Раховского района на горной дороге перевернулся внедорожник, в результате чего погибла пассажирка. Полиция начала по данному факту расследование.

Так, 15 июля в полицию Раховского района поступило сообщение от жителя с.Ростоки. Заявитель сообщил о том, что он совершил ДТП, в результате которого погибла пассажирка его авто.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что трагическая происшествие произошло в урочище Аршица. В автомобиле "Мицубиси Паджеро" возвращались с сенокоса 51-летний житель Розтоки и его 30-летняя пассажирка. По предварительной информации, на скользкой горной дороге на джипе внезапно лопнуло колесо, машину понесло, а дальше она перевернулась на крышу.

От полученных травм женщина-пассажир погибла на месте.

Полиция начала по данному факту расследование, в действиях водителя усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Дело расследует следственное управление ГУНП области.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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