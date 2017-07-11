Гороскоп на неделю (17 - 23 июля)

16.07.2017 (13:31)

Недельный гороскоп с 17 по 23 июля

Гороскоп предскажет что сулят звезды на этой неделе. В астрологическом прогнозе на неделю Вы узнаете для каждого знака Зодиака о том, что Вас ожидает вас в ближайшие дни, о благоприятных днях и предостережет от ненужных поступков.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

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Овен



Хорошее время, чтобы принять окончательное решение. Вам понадобится дипломатичность и уравновешенность. Постарайтесь не попасть на удочку завистников. Внимательно следите за своими словами. Не забывайте о доме и семье. В выходные не отказывайтесь от приглашения на пикник, вы прекрасно проведете время. На этой неделе вас могут ожидать серьезные испытания. Активность на работе должна быть направлена в конструктивное русло. Раздоры будут как никогда неуместны. Среда, возможно, потребует от вас большого усердия и терпения, поставленных задач в этот день будет много, поэтому готовьтесь к повышенной нагрузке. В четверг и пятницу вам необходимо продумать свои действия и согласовать их с представлениями о морали, чтобы не стать предметом осуждения окружающих.

Телец



Благоприятный период для самозабвенного труда. Вам будет просто необходимо мобилизовать свои силы для решительного прорыва, иначе успеха не добиться. Но не стоит забывать и об отдыхе. В выходные устройте небольшой, но эффектный праздник для своих друзей, они будут в восторге. На этой неделе важно планировать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед. Решение многих важных вопросов, возможно, будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и улучшить материальное положение. Во вторник благоприятным будет начало деловой поездки, а в субботу можно с чистой совестью отправиться в отпуск. Будьте внимательнее и снисходительнее к родителям и старшим родственникам.

Близнецы



Не идите на жертвы, защищайте свои интересы, это повысит ваш авторитет. Правдивость и искренность могут творить чудеса, проявите максимум внимания к коллегам и близким. Будьте готовы к приему гостей. В выходные отдохните на природе. Неделя может оказаться активной и плодотворной при условии, если вам будет интересно заниматься работой, задачи не должны решаться просто по инерции. Полезно будет уловить важную идею в середине недели, которая, как по мановению волшебной палочки, расширит ваши возможности. Пятница может оказаться самым благоприятным днем для серьезных начинаний в вашем коллективе. В воскресенье постарайтесь не тратить много времени на пустую болтовню.

Рак



Ваша активность будет несколько ограничена объективными причинами. Не плывите против течения, именно эта тактика приведет вас к наилучшему результату. Будьте осторожны, проверяйте поступающую информацию. В выходные вас порадуют близкие люди. Если вы ищите работу, то ваши поиски могут увенчаться успехом. Только готовьтесь проявить свои лучшие качества, трудолюбие и упорство. Не исключено, что вы станете доверенным лицом близкого друга или коллеги, отнеситесь к его откровениям с уважением, и не предавайте гласности услышанное, даже если вас об этом специально и не попросят. Постарайтесь на этой неделе проявлять больше тепла и заботы по отношению к близким людям, они нуждаются в вашей поддержке.

Лев



Настало время для наращивания активности, не ленитесь, не бойтесь перемен. По возможности, будьте внимательными и осторожными, поскольку удача не терпит ошибок. Вам предоставится возможность наладить деловые связи. В выходные хорошенько выспитесь, отдохните. На этой неделе не стоит совершать героических трудовых поступков. Не оценят, зато вы окажетесь выжаты, как лимон. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами. В первой половине недели на вас может нахлынуть поток встреч, звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с организационными мероприятиями. В пятницу опасайтесь путаницы в имущественных делах.

Дева



Могут усложниться отношения на работе. Вам придется искать компромисс между семейными и профессиональными обязанностями. В коллективе вам понадобятся тактичность, а также умение сочувствовать. Перед вами могут открыться интересные перспективы и новые горизонты. Вы выходные желательно не ввязываться в сомнительные и авантюрные истории, вас может ожидать лишь разочарование. На этой неделе вам удастся ярко проявить свою индивидуальность, а свобода самовыражения значительно возрастет. Возможны личные успехи, причем без посторонней помощи. Понедельник - весьма благоприятный день для любых начинаний. В среду найдите время для уединения, это позволит вам восстановить силы, затраченные на работе. Пятница - удачный день для тех, кто решил сменить работу или наметил важные переговоры.

Весы



Несмотря на возможные трудности, вам следует двигаться вперед, нащупывать и обходить скрытые препятствия. Не стоит суетиться и затевать дел, требующих хлопот. Будьте терпимее к ошибкам и недостаткам окружающих. В выходные ищите компромиссы, хотя подчас это будет нелегко. Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они точно реализовались. Желательно равномерно чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций, которые кажутся вам сомнительными. На работе постарайтесь проявлять дипломатичность, эмоциональное равновесие, не ввязываться в конфликты. Среда - один из самых благоприятных дней. Выходные посвятите отдыху.

Скорпион



Преодолев трудности, вы подниметесь на вершину карьеры и творчества. Удача плывет к вам в руки. Звезды сулят успех и прибыль. Выходные позволят вам наконец-то отдохнуть в прекрасном настроении и комфортной обстановке. Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда вы почувствуете, в какой поток вам необходимо войти, чтобы всё прошло хорошо. Вашим коллегам понравятся ваши идеи и чувство юмора. Начальство оценит нестандартный подход и трудолюбие. Так что дерзайте, творите, завоевывайте авторитет и новых друзей. Вы на пути к успеху!

Стрелец



Постарайтесь взять себя в руки и поставить четкие цели. Меньше занимайтесь рутинной работой и больше внимания уделяйте перспективным проектам. Неделя порадует прибылью и хорошими новостями. В выходные можете рассчитывать на поддержку друзей и близких. Вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам, местами - несколько излишнюю. Не переступите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник не поддавайтесь на провокации, проявите терпение, и вы получите за это награду. В выходные дни займитесь обустройством дома, предварительно выкинув из него ненужный хлам.

Козерог



Рекомендуется вам руководствоваться здравым смыслом. Наступает время продемонстрировать давно скрываемые таланты: возможно, окружающие пересмотрят свое отношение к вам. Непредвиденные обстоятельства могут расстроить ваши далеко идущие планы. В выходные не стоит бурно реагировать на незначительные, но объективные замечания со стороны близких людей. Постарайтесь быть внимательным, спокойнее относитесь к внезапным переменам ситуации. Сосредоточьтесь на главном, не гоняйтесь сразу за несколькими зайцами, и тогда вы точно поймаете удачу. С некоторыми партнерами в среду будет сложно договориться, вероятен даже срыв договоров. В четверг появится возможность получить нужную информацию, которая позволит расширить ваши возможности.

Водолей



Неделя может принести позитивные тенденции во многих делах. Хотя, возможно, вам придется выдержать нападки недоброжелателей. Вероятно появление покровителя или влиятельного лица, который будет к вам благосклонен, тогда начнется новый виток в вашей карьере. Можно ожидать улучшение материального положения. В выходные постарайтесь выбраться куда-нибудь в лес, в сад, на шашлыки. Понедельник вас может порадовать интересными новостями, однако не верьте всему, есть вероятность некоторого искажения информации. Постарайтесь не сомневаться в своих возможностях. Во вторник и четверг большая часть времени может уйти на решение профессиональных задач. Постарайтесь не забыть о своих обещаниях, данных близким людям. В середине недели вероятны конфликты. Критически посмотрите на создавшуюся ситуацию, не стоит сваливать вину на окружающих, а тем более обижаться на них. Выходные будут удачными практически во всех отношениях.

Рыбы



Вы полны сил и энергии и готовы уладить сразу тысячу проблем. Только не стоит слишком уставать на работе. Оградите себя от ненужных встреч и лишнего общения. Вам необходим покой и уединение в выходные. Чтобы добиться желаемого результата, вам необходимо проявлять инициативу и вносить творческие предложения. Но постарайтесь не впадать в крайности. Гордыня наказуема, так что мысли о том, что вас недостаточно ценят, лучше гнать сразу. Однако и излишняя жертвенность ни к чему - это может вызвать взрыв накопившихся эмоций, поэтому лучше держаться золотой середины. Выходные проведите за городом.



