В России опозорились с неудачно передраным закарпатским брендом (ФОТО)

16.07.2017 (15:18)

Закарпатская минеральная вода "Поляна Квасова"

Производители минеральной воды в России "одолжили" у известной закарпатской марки минеральной воды "Поляна Квасова" этикетку.

Фотодоказательство было опубликовано на аккаунте "Фосфорная Горловка" в Twitter.

"АААААА! Кацап в лаптях и с ТРЕМБИТОЙ, Карл! ?? Немытые настолько жалкие, что воруют даже дизайн украинской минералки) Банановая супердержава)", – подписал фото интернет-пользователь.

Действительно, на фото видно, что российский производитель не поленился частично изменить только название минеральной воды и одежду гуцула.

На русском этикетке название воды звучит как "Поляна песен", а русский в лаптях и с украинской трембитой все же выглядит довольно странно.

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