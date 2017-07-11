В России опозорились с неудачно передраным закарпатским брендом (ФОТО)

|Закарпатская минеральная вода "Поляна Квасова"
Производители минеральной воды в России "одолжили" у известной закарпатской марки минеральной воды "Поляна Квасова" этикетку.
Фотодоказательство было опубликовано на аккаунте "Фосфорная Горловка" в Twitter.
"АААААА! Кацап в лаптях и с ТРЕМБИТОЙ, Карл! ?? Немытые настолько жалкие, что воруют даже дизайн украинской минералки) Банановая супердержава)", – подписал фото интернет-пользователь.
Действительно, на фото видно, что российский производитель не поленился частично изменить только название минеральной воды и одежду гуцула.
На русском этикетке название воды звучит как "Поляна песен", а русский в лаптях и с украинской трембитой все же выглядит довольно странно.
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