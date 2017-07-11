Кони и всадники: На Закарпатье прошел праздник лошадей (ФОТО)

16.07.2017 (17:04)

На Закарпатье отпраздновали День лошади

На Закарпатье уже во второй раз состоялся День лошади, а по сути - конкурс красоты и ловкости среди лошадей и их всадников.

Праздник в честь благородных животных - старых друзей и помощников человека - происходит в рамках Куруц-фестиваля. Это действо с ярко выраженным венгерским акцентом провели в Пийтерфолво, что в Виноградовском районе. Название фестиваля относит нас к куруцам - воинам-повстанцам, фигурантам такой непростой истории Закарпатья. А куруцы были неотделимы от лошадей. Поэтому, начиная с прошлого лета, на фестиваль созывают представителей конюшен области. На этот раз участие принимали 7 конюшен, а это 11 лошадей и 5 каретных экипажей. Лошади для туризма, для спорта, для развлечения и даже для лечения - перечень «профессий» подкованных красавцев не так уж и мал.

Открыл День лошадей парад всех участников, а затем лошади и всадники показали, что умеют - это кроме просто своей красоты и лучших признаков породы. Затем прошли показательные выступления: лошади и всадники демонстрировали прыжки и другие трюки, вольтижировка, и даже то, как умеют вести себя под седлом воины.

Конный центр «Селидово» с Виноградова подарил гостям выступление с детьми-всадниками, которые выполняли на лошадях гимнастику, ведь в клубе занимаются и иппотерапией, помогая больному малышу, и достигли в этом успехов. А бричку с двумя «венгерскими полукровками» показывал клуб «Адреналин» со Свалявщины: там лошади работают в туризме – от просто езды до длительных походов в горы для гостей.

Как отмечает организатор праздника, цель - развивать в крае коневодство, чтобы люди не забывали о своих благородных друзьях и не забрасывали дело выращивания лошадей. «На Закарпатье люди традиционно ездили на лошадях. Поднять интерес к этому, показать красоту, ум и способы использования лошадей в жизни. Ведь это так красиво», - говорит Кристина Кудлотяк, директор общественной организации «ПроКультура СубКарпатіка». Она отмечает, что в этом году школы верховой езды, которые принимают участие в празднике, например, ужгородский «Фанат», выполняют более сложные выступления, чем это было в прошлом году - продвижение наглядное.

Кульминацией праздника стало выступление лучников и венгерских гусар, которые устроили драку верхом. Как рассказал всадник Жолт, который приехал из Венгрии и представляет клуб исторической реконструкции традиционной верховой езды, не все удалось продемонстрировать из того, что умеют, ведь впервые был верхом именно на этом коне. Впрочем, зрители получили прекрасные впечатления, а всадники и лошади - аплодисменты.

И именно к лошадям было главное внимание на празднике. Изысканные украинские верховые, небольшие, однако сильные гуцулики, серебристая (мышачьей масти) красавица Даша смешанной породы (которая имела первое публичное выступление и поэтому очень волновалась), любимец детворы белый валлийский пони Мокань, и другие красивые и мощные лошади - среди них выбирали самого красивого. Победила представительница береговского клуба «Мустанг» Арбика - прекрасная гнедая украинская верховая с большим норовом.

А все гости праздника получили огромное удовольствие от созерцания благородных животных, их красоты и сноровки.

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В прошлом году, в селе Голубино на Закарпатье выбирали лучшего гуцульского коня (ФОТО)



