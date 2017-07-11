В Закарпатье выпал летний снег (ФОТО)

16.07.2017 (17:24)

На Закарпатье среди лета выпал снег

Вчера, 15 июля, жители некоторых районов Закарпатской области могли наблюдать необычное погодное явление - дождь с мокрым снегом и градом посреди лета, который оставил после себя «заснеженные» ландшафты.

Жаркое лето в Закарпатье сменилось на прохладное, а местами даже снежное! В частности град белым шаром покрыл землю в Воловецком районе. Там пронеслась сильная гроза, во время которой температура воздуха резко упала.

Как все было - смотрите на фото из соцсети "Facebook".

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