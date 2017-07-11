Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 17 июля 2017 г.

17.07.2017 (07:54)

В Ужгороде будет ясно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем ​​21-26°, в горах местами 12-17° тепла.

В Ужгород: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:45

Закат 21:28

Температура за последние 130 лет 17 июля:

макс: 34.3° (1994)

мин: 8.4° (1996)

Народный прогноз погоды: 17 июля отмечается день памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа: «Каков Андрей - таков и Калинник (11 августа)». Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая "игра" предшествует хорошему урожаю.