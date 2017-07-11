Москаль зажег ватру на лемковском фестивале в Закарпатье (ФОТО)

17.07.2017 (08:34)

В Закарпатье отгудел фестиваль "Лемковская ватра"

Вчера, в воскресенье, 16 июля, в селе Ворочево в Перечинском районе уже в седьмой раз состоялся областной фестиваль этнического искусства «Лемковская ватра».

Фестиваль «Лемковская ватра» посетил председатель ОГА Геннадий Москаль. На бойком праздничном мероприятии, гостями которого стали делегации из всех районов области, в том числе мэр Ужгорода Богдан Андриив, посетителей развлекали выступления фольклорных коллективов, мастер-классы народных умельцев и поваров традиционных закарпатских блюд и напитков. Москаль поздравил гостей на лемковском наречии, отметив, в частности:

"Вижу, ош є на вашому файному празнику што вказати чиляди, што побзерати й про што вповісти. Мош туй упити погарчик вина й заїсти мачанки вадь киселиці. Як кажуть лемки: «Їж киселицю, йди думів і люби молодицю!» Щиро бажаю, жеби ваша лемківська ватра горіла ясно на радість усім лемкам ай їх добрим сусідам-побратимам – бойкам, верховинцям, гуцулам! Бо всі ми – єнна родина, єдина Україна! А того, ко нам худо мислить, най фрас ухопить!".

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