Полицейские спасли в Ужгороде женщину, которая упала в яму (ФОТО)

17.07.2017 (09:03)

На Минайской в Ужгороде женщина провалилась в яму

Вчера, около 4:30 ужгородские патрульные получили сообщение, что на улице Минайской кто-то зовет на помощь, - информирует патрульная полиция Ужгорода и Мукачево.

Немедленно прибыв на место полицейские осмотрели территорию и благодаря слаженным действиям быстро обнаружили женщину, которая звала на помощь, находясь при этом в полтора метровой яме. Полицейские сразу же вытащили пострадавшую и оказали домедицинскую помощь. На место вызвали скорую, которая и доставила женщину в больницу, для обследования.

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