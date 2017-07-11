Курс валют на 17 июля (+ новости экономики)

17.07.2017 (09:31)

Курс валют в банках Ужгорода 17 июля

Сегодня Национальный банк ослабил гривню в официальном курсе валют, в Украине подорожали и доллар, и евро.

На сегодня, 17 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,01 грн;

1 евро – 29,69 грн;

10 российских рублей – 4,34 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы, 14 июля, повысился на пять копеек. Доллар вновь поднялся выше психологической отметки в 26 грн.

Курс евро вырос также на пять копеек.

Рубль "поправился" на три копейки.

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В Украине по разным оценкам за чертою бедности находятся от 40 до 60% семей. Несколько лет назад в результате военной агрессии на востоке страны, аннексии Крыма и потери части ВВП экономика оказалась под серьезным ударом. Количество украинцев за чертою бедности, по данным Института демографии, выросло почти в два раза. Индексацию пенсий и минимальных зарплат заморозили, а уровень инфляции достиг рекордной отметки – цены выросли больше, чем на 40% за год. Последние два года, отмечают эксперты, – ситуация стабилизировалась. Количество "бедных" украинцев в этом году может сократиться на 16 процентных пунктов, минимальная зарплата выросла в два раза, а средняя, по оценкам правительства, – на 37%.

Есть несколько методик определения черты бедности: в ООН считают – бедные те, кто получает меньше пяти долларов в день, согласно другой методике, черта бедности – 75% от среднего расхода украинцев за месяц. Как отмечают эксперты, метод "пяти долларов" не учитывает уровень цен в стране и много других факторов. Можно ориентироваться еще на один фактор. Министерство соцполитики каждый месяц определяет актуальную стоимость потребительской корзины. Те, кто зарабатывают меньше, – бедные.





