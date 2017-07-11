За выходные полиция Закарпатья остановила 21 нетрезвого водителя

17.07.2017 (11:34)

Тячевщина стала рекордсменом по "пьяному вождению"

В течении 15 и 16 июля работники полиции Закарпатья двадцать один раз останавливали транспортные средства, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

За выходные полиция Закарпатья останавливала пьяных водителей почти во всех уголках Закарпатья. По одному такому случаю было зафиксировано в Ужгородском, Воловецком, Перечинском, Раховском и Иршавском районах. По два случая вождения в нетрезвом состоянии зафиксировано в Мукачевском, Береговском, Хустском и Межгорском районах. Тячевщина стала рекордсменом, там работники полиции поймали аж 8 пьяных лиц за рулем.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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