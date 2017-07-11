На Закарпатье за ​​счет "дорожного эксперимента" начнут ремонт еще двух автодорог

17.07.2017 (12:27)

Автодороги в Закарпатье не ремонтировались со времен СССР

- Закончились тендерные процедуры по капитальному ремонту дороги «Перечин - Свалява», - сообщает Геннадий Москаль. - Уже определен победитель, который начнет работы через полторы недели. Дорога «Перечин - Свалява» не ремонтировалась более 30 лет, то есть еще со времен СССР.

Кроме того, состоялся тендер на капитальный ремонт дороги «Синевир - Негровец - Колочава - Ольшаны - Забродь - Драгово - Чумалево - Дулово - Теребля - Вонигово - Буштино», работы начнутся еще до конца июля. Эта дорога объединяет три района Закарпатья - Межгорский, Хустский и Тячевский, ее асфальтовое покрытие также не возобновляли со времен обретения Украиной независимости. Ремонты обоих автодорог будут финансироваться за счет перевыполнения Закарпатской таможней плановых поступлений (так называемый «дорожный эксперимент»). Что касается других дорог, ремонт которых планируется за счет «дорожного эксперимента», продолжаются тендерные процедуры. Об их завершении и результатах облгосадминистрация будет информировать отдельно.





Дорожный эксперимент: В Закарпатье отремонтируют десятки дорог (список)





Напомним, что в конце декабря прошлого года Верховная Рада включила Закарпатскую область в эксперимент, который предусматривает направлять на ремонт автодорог 50 процентов средств от перевыполнения ежемесячных плановых поступлений таможен. Инициировал изменения в в соответствующий законопроект Геннадий Москаль. Из нардепов от Закарпатья «за» проголосовали все кроме трех братьев Балог.

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