Береговский участок узкоколейки на Закарпатье закрыли на замок (ФОТО)

17.07.2017 (14:00)

Железнодорожный переезд, только наоборот

Необычную картину уже вторую неделю можно наблюдать на переезде полотна узкоколейной железной дороги в районе Чопивка.

Два шлагбаумы перекрывают НЕ автомобильную дорогу от железнодорожной, а наоборот, лежат поперек рельсов. Да еще и закрыты на замки-колодки. Зрелище уникальное - можно себе только представить, как поезд останавливается перед знаком «Стоп», и машинист или его помощник с ключом идет открывать шлагбаум. Какой-то абсурд в духе балканского режиссера Эмир Кустурица или старых грузинских кинокомедий...

Определенное объяснение явлению можно найти на странице городского головы Берегова Золтана Бабяка. В посте от 30 июня он пишет:

"Информирую береговчан, что в районе "Чопивка" на железнодорожном переезде было наконец демонтировано знак «Стоп», давно был головной болью для водителей. Такое решение было принято потому, что поезд проходит узкоколейке раз в неделю, поэтому остановка автотранспорта на переезде нецелесообразна. Во-первых, это не удобства для водителей, а во-вторых - уменьшается выброс выхлопных газов в окружающую среду.

Теперь на переезде установлены шлагбаумы, которые будут использоваться только во время проезда поезда. Кроме того здесь стоит знак ограничения скорости 40 км.

Такое решение принималось целых четыре года и благодаря содействию начальника «Львовской железной дороги» Ивана Груника, главного инженера ПАО "Украинская железная дорога" регионального филиала "Львовской железной дороги" ВСП "Ужгородская дирекция железнодорожных перевозок" Игоря Вольского и председателя Ужгородского территориального комитета профсоюза Львовской железной дороги Ярослава Афтанаса удалось найти компромисс и обеспечить комфортный проезд этого переезда для водителей".

Можно, конечно, порадоваться победе здравого смысла - и в самом деле, переезд, который находится в рабочем состоянии крайне редко, сильно донимает автомобилистам. Но не стоит спешить. Чему радоваться? Потому что уникальная узкоколейка, депо которой базируется в Берегово и беспощадно уничтожается, вместо того, чтобы стать одной из туристических достопримечательностей города, отныне будет закрыта на замок? Стоит отметить, что в ходе предстоящего визита Президента Украины в Закарпатье, которое состоится в 20-х числах июля, Петр Порошенко, как сообщают СМИ, запустит в действие туристический маршрут «Анка Кушницкая». Деталей этого маршрута пока нет, разве с той же прессы можно узнать, что глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль «выбил» для узкоколейки настоящий паровоз - с аналогичной узкоколейки в Гайвороне (Кировоградская область). Очевидно, его и представляют с помпой на открытии нового маршрута. Который точно обойдет Береговщину с ее «кустурицкими» шлагбаумами поперек железнодорожных рельсов.

Олег Супруненко

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