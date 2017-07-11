В смертельное ДТП на Закарпатье попали жители Львовщины (ФОТО)

17.07.2017 (15:30)

В Воловецком районе в результате ДТП погибла молодая львовянка

17 июля о 11:12 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 725 км автодороги "Киев-Чоп" в Воловецком районе Закарпатья.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Peugeot", 24-х летний житель г. Золочев Львовской области, не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажирка транспортного средства, 1993 г.р., также жительница г. Золочев, погибла на месте.

Для деблокирования водителя и еще двух пассажиров из транспортного средства к месту были направлены спасатели государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота из одиннадцатой государственной пожарно-спасательной части пгт. Воловец в составе двух единиц техники и 8 человек личного состава.

Водитель транспортного средства и еще двое пассажиров не пострадали, и от дальнейшей госпитализации отказались.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы, сообщает У ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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