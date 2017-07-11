Закарпатские пограничники обнаружили угнанный в Германии "БМВ" (ФОТО)

|Похищенный в Германии "БМВ" выявили пограничники на Закарпатье
Пограничники Чопского отряда обнаружили сегодня утром легковушку, разыскиваемую Интерполом как похищенную.
Так, в пункте пропуска «Тиса» на въезд в Украину прибыл автомобиль «BMW Х5», испанской регистрации, под управлением гражданина Украины. Во время проверки документов было зафиксировано срабатывание базы данных «Интерпол». По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола и Национальной Полиции. На запрос пограничников, в Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола ответили, что транспортное средство «BMW», 2005 года выпуска, находится в учете как похищенное на территории Германии в том же 2005.
Автомобиль и документы на него передано сотрудникам Национальной полиции.
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