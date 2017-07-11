Мэр Ужгорода лично проверил "Единое окно" в действии (ФОТО, ВИДЕО)

17.07.2017 (16:31)

В Ужгороде социальные услуги можно получить через "Единое окно"

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"Единое окно" Управление труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета официально открыли в областном центре Закарпатья. В тестовом режиме оно работало 2 недели. За это время более 1000 ужгородцев уже воспользовались этим нововведением.Сегодня мэр Ужгорода Богдан Андриив, его заместитель Александр Билак, управляющий делами исполкома Елена Макара ознакомились, как работает созданный недавно в городском управлении труда и социальной защиты населения отдел приема и выдачи документов «Единое окно».На первом этаже здания управления на площади Ш. Петефи обустроили современное здание с удобствами, где, скажем, как в ЦНАП, можно сдать документы на получение любой из почти шести десятков социальных пособий или услуг. Работают 8 окошек, на информационных стендах размещены образцы заявлений на различные виды пособий, перечень документов, которые необходимо подавать. Здесь же работают консультанты, волонтеры, которые помогают заполнить бланки заявлений, подсказывают, что и как сделать.Руководители городского совета сегодня пришли посмотреть все в действии, так, чтобы не прерывать привычный рабочий процесс. Городской голова Богдан Андриив отметил: «Немного поработали в тестовом режиме, сегодня мы даем официальный старт и приглашаем всех ужгородцев оценить преимущества и удобства, когда нужно посещать различные тесные кабинеты, когда предоставление всех услуг унифицированы. Персонал управления прошел обучение, овладели компьютерными программами, для работников тоже сделали максимально комфортные условия труда ».Начальник управления труда и социальной защиты Андрей Биксей рассказал, что вскоре обустроят также зону ожидания, ведь приходит немало пожилых людей, много посетителей с детьми. Вход с Ш. Петефи уже с пандусом для людей с особыми потребностями. Также через несколько недель введут электронную очередь и смс-сообщениями о результатах рассмотрения обращений.Отдел «Единое окно» работает в Ужгороде на площади Ш. Петефи, 24. Здесь пока 8 рабочих мест и несколько окон предоставления услуг.Отдел приема и выдачи документов «Единое окно» работает с понедельника по четверг с 9 до 18, по пятницам с 9 до 15. Пакет документов принимают с 9 до 16 часов.