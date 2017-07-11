Ужгородские полицейские "правильно" заряжают свои электрокары (ВИДЕО)

|Ужгородские полицейские заряжают новый электрокар
Видео того, как полицейские в Ужгороде заряжают электрокары от обычной розетки, опубликовал в "Фейсбук" журналист Виталий Глагола.
"Пришел по делам в Ужгородский райотдел, а там тихонечко себе заряжается полицейский Mitsubishi. Видео для всех кому было интересно, как копы заряжают авто, которое им только выдали. Может потом и специальную станцию поставят, а пока так", - прокомментировал фото Виталий.
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