Во что превратили известный курорт Затоку под Одессой (ВИДЕО)

17.07.2017 (21:56)

Отдых в одесской Затоке: Горы мусора, километровые пробки, стихийная торговля

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Несколько лет назад одесскую Затоку эстонские инвесторы хотели превратить в курорт европейского уровня. Но из-за вмешательства местной мафии и отсутствие поддержки со стороны властей эти планы не воплотились.Как сегодня обстоят дела у самого известного и крупнейшего украинского курорта.Цены на проживание вблизи моря достаточно высокие. Чтобы провести 10 дней в не очень современном номере с кондиционером, на двоих надо выложить 10 тысяч гривен. Супругам, которые приехали на отдых с ребенком, придется подготовить еще тысячу гривен. Дорога на авто в среднем обойдется в 3 тысячи гривен. Для полноценного питания стоит отложить еще 5 000 — 7 000 гривен: обед в кафе для семьи из трех человек обойдется примерно в 300 гривен. Общий бюджет отдыха двух человек составит 20 тысяч гривен (если дом — вблизи моря).Проблемы существуют и на уровне местной власти: несколько лет назад государственная база отдыха была сожжена. При въезде в поселок тянутся километровые пробки, а Центральную аллею Затоки превратили в рынок стихийной торговли рядом с горами мусора. Еще одна проблема поселка — отсутствие на набережной общественных туалетов и пляжных душей. Лишь кое-где стоят кабинки для переодевания.Историк Александр Вербицкий уже 24 года является гражданином Германии. Он обожает отдыхать на средиземноморском побережье, а украинскую Затоку в последний раз видел разве что в советской юности. После поездки 60 километрами разбитой дороги от Одессы до Затоки Александру стало плохо: «Для меня такая дорога, такое состояние — это символ отношения к человеку. К жителю этой страны».Мужчина добавляет: «Продажа, сдача и пейзаж. Одинаковый, простите, пейзаж. Фантазии никакой. Какое-то ощущение запустения, безразличия, анархии. Классическое «и так сойдет». Пока люди это будут принимать — ничего не изменится».