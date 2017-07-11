Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 18 июля 2017 г.

18.07.2017 (07:30)

В Ужгороде ясно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 5-10, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем ​​23-28°, в горах местами 15-20° тепла.

В Ужгород переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днем ​​25-27° тепла.

Восход 05:46

Закат 21:27

Температура за последние 130 лет 18 июля:

макс: 33.2° (1946)

мин: 6.3° (1996)

Народный прогноз погоды: 18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака - к дождю. По этому поводу говорили: "С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи - будет дождь".