На Закарпатье везут ретро-паровоз для Боржавской узкоколейки

18.07.2017 (09:00)

Ретро-паровоз ГР-280 для Боржавской узкоколейки

В г.Гайворон (Кировоградщина) на железнодорожную платформу загрузили паровоз ГР-280 для дальнейшей транспортировки в Закарпатье.

Таким образом вышла на финишную прямую реализация пилотного проекта Министерства инфраструктуры Украины при поддержке Закарпатской облгосадминистрации совместно с партнерами из Германии и Швейцарии. Использование ретро-паровоза на Закарпатье было задумано в начале года для возрождения и популяризация Боржавской узкоколейки. В последние месяцы проект несколько раз находился на грани срыва по техническим причинам, однако благодаря настоянию Геннадия Москаля, который неоднократно обращался к руководству Мининфраструктуры и Укрзализныци, его удалось вернуть «к жизни».

- Паровоз ГР-280 с конца июля по конец августа в выходные и праздничные дни будет курсировать по узкоколейке между Иршавой, Хмельником и Виноградово, - сообщает Геннадий Москаль. - Он будет тянуть три пассажирских вагона и один грузовой для велосипедов, мелкого груза и организации общественного питания. Все вагоны - наши, то есть с Боржавской узкоколейки. Перед транспортировкой ретро-паровоза в Закарпатье Боржавскую узкоколейку вместе с железнодорожниками тщательно осмотрели советник министра инфраструктуры Украины Себастьян Тролле и председатель общественной организации Михаэль Шнеебергер (господин Шнеебергер свое время с нуля восстанавливал узкоколейку в Румынии). Пилотный проект с использованием ГР-280 - только первая часть планов по возрождению Боржавской узкоколейки.

Для справки:

Паровозы серии «ГР» изготавливались в Германии с 1947 по 1956 года в рамках репарации Советскому Союзу. На сегодня в Украине сохранилось всего несколько исправных паровозов ГР, один из которых - в г.Гайворон на Кировоградщине. Еще несколько паровозов этой серии установлены в различных городах как памятники.

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